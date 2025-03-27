SON DAKİKA: Altın yükselmeye devam ediyor! 27 Mart Perşembe canlı altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 702 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 400 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 3 bin 30 dolardan işlem görüyor.



ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı yeni tarife adımları küresel çapta risk algısını yükselterek, güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor.