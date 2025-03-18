SON DAKİKA: Emeklilere promosyon müjdesi! Kampanyalar güncellendi
Son dakika haberleri... Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bankaların promosyon rakamlarnda önemli değişiklikler kapıda. Kampanyalarda yapılacak güncellemeler ile birlikte taban promosyon rakamlarının yükseltilmesi ve üst limitlerin daha da artırılması bekleniyor. İşte emekli maaş promosyonu ile ilgili önemli değişiklikler...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son dakika haberleri... Emekli maaşlarını taşıyarak bankalar tarafından verilen promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler, güncel Mart ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Maaş aralığına göre yapılan promosyon ödemeleri farklılık gösterirken Mart ayında bazı bankalar promosyon tutarlarında güncelleme yaptı.
Emekli banka promosyonları 20 bin liraya kadar ulaşırken başvurular ise şubeler, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Mart ayında güncellenen emekli promosyonları listelendi.
ÜST LİMİTLER YÜKSELECEK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yeni promosyon anlaşmaları gündemde. Hali hazırda özel ve kamu bankaları, 8.000 TL'den 27.000 TL'ye kadar değişen promosyonlar sunuyor. Bankalar arasında rekabet kızışırken, emeklilere daha avantajlı fırsatlar sunulması bekleniyor.
ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
QNB FİNANSBANK Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon
İŞ BANKASI 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
HALKBANK 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
VAKIFBANK 1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
AKBANK SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir.
YAPI KREDİ Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.