HANGİ ÜNVANLAR DEVRE DIŞI
Tüm kurumlar: Tüm teşkilatlarda genel idare sınıfındaki sayman, tahsildar ve veznedar, tüm sınıflardaki şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici. Ayrıca yurtdışı teşkilatındaki tüm unvanlar
Dışişleri Bakanlığı: Merkez (yurtdışı) teşkilatında görev yapan genel idare hizmetleri sınıfındaki aday konsolosluk ve ihtisas memuru, aday meslek memuru, ataşe, ataşe yard., başkatip, başkonsolos, başkonsolos yard., birinci sınıf başkonsolos, büyükelçi, büyükelçilik birinci müsteşarı, büyükelçilik müsteşarı, daimi temsilci, daimi temsilci yard., daimi temsilcilik birinci müsteşarı, danışman, elçi, elçi-daimi temsilci yard., elçi-müsteşar, hukuk müşaviri, ikinci katip, konsolos, mahalli katip, maslahatgüzar, muavin konsolos, uzman müşavir, uzman müşavir yardımcısı, üçüncü katip
İçişleri Bakanlığı: Tüm teşkilat ve unvanlar (mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı)
MEB: Tüm teşkilattaki öğretmenler (eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı)
Emniyet: Tüm teşkilat ve unvanlar (emniyet hizmetleri sınıfı)
Jandarma: Tüm teşkilat ve unvanlar (jandarma hizmetleri sınıfı)
Orman Genel Müdürlüğü: Tüm teşkilattaki orman muhafaza memuru (genel idare hizmetleri sınıfı)
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Tüm teşkilat ve unvanlar (sahil güvenlik hizmetleri)
Üniversite hastaneleri: Tüm teşkilat ve unvanlar (sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı)
Belediyeler: Tüm unvan ve sınıflardaki itfaiye ve zabıta teşkilatları.