SINIR YÜZDE 70 OLARAK BELİRLENDİ

Kredi oran sınırlarında da değişiklikler yaşandı. 2,5 milyon TL ve altında satış bedeline sahip elektrikli araçların satın alınması için kullanılabilecek kredi oranı sınırı yüzde 70 olarak belirlendi. Kredi oranı sınırı 2,5 milyon TL ila 5 milyon TL arası için yüzde 50, milyon TL ila 6,5 milyon TL arası için yüzde 30 ve 6,5 milyon TL ila 7,5 milyon TL arası için ise yüzde 20 olarak uygulanacak. Satış bedeli 7,5 milyon TL'nin üzerinde olan modeller için ise kredi kullanılamayacak.