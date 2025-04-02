SON DAKİKA | Yeni evleneceklere destek arttı: Mobilyada %35 züccaciyede %50 indirim olacak

ORMAN KÖYLÜLERİNE DESTEK



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikâmet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi kadınlara yönelik olarak desteklerinin olduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, "Mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak" ifadelerini kullandı.