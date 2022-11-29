Tapunuzu alın 50 bin lira krediyi 36 ayda ödeyin! İşte Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi kampanyaları

YÜKSEK TUTARLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK KAMPANYA

*Kullandırılabilecek azami kredi limiti; konut için ekspertiz değerinin %80'i, iş yeri için ekspertiz değerinin %75'i, imarlı arsa için %50'sine kadar kullandırılır.

*50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

*Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir.

*Şubelerimizce gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.

*Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.