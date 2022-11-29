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Haberler Galeri Tapunuzu alın 50 bin lira krediyi 36 ayda ödeyin! İşte Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredi kampanyaları

Tapunuzu alın 50 bin lira krediyi 36 ayda ödeyin! İşte Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredi kampanyaları

Yüksek tutarda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası'nın kampanyasını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası'nın Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi ile100 bin liraya kadar nakit desteği sizde alabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası'nın her bütçeye uygun düşün faizli kredi tutarları...

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:42 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 13:03
Tapunuzu alın 50 bin lira krediyi 36 ayda ödeyin! İşte Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi kampanyaları

Ziraat Bankası, konut kredisi almak isteyen müşterilerinin imdadına yetişiyor. Ziraat Bankası çeşitli krediler ile vatandaşların, nakit ihtiyacını anında karşılıyor.

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Tapunuzu alın 50 bin lira krediyi 36 ayda ödeyin! İşte Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi kampanyaları

Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi ile 100 bin liraya kadar olan ihtiyaçlarınız için nakit desteği alabilirsiniz. İşte Ziraat bankası tarafından sunulan düşük faizli krediler ve kampanyalar...

Tapunuzu alın 50 bin lira krediyi 36 ayda ödeyin! İşte Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi kampanyaları

YÜKSEK TUTARLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK KAMPANYA

*Kullandırılabilecek azami kredi limiti; konut için ekspertiz değerinin %80'i, iş yeri için ekspertiz değerinin %75'i, imarlı arsa için %50'sine kadar kullandırılır.

*50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

*Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir.

*Şubelerimizce gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.

*Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

Tapunuzu alın 50 bin lira krediyi 36 ayda ödeyin! İşte Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi kampanyaları

İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu,

-Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,

-Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,

-Kredi teminatına alınacak konutun tapu fotokopisi,

-Şubece istenecek diğer belgeler,

Tapunuzu alın 50 bin lira krediyi 36 ayda ödeyin! İşte Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi kampanyaları

ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN SUNULAN DİĞER KREDİ KAMPANYALARI...

BİREYSEL ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ

Enerji verimliliğine yatırım yaparak uzun vadede tasarruf etmek isteyenlere özel; yalıtım, ısıtma, aydınlatma, beyaz eşya, mantolama ihtiyaçları için avantajlı kredidir.

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