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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ekim ayı indirimleri belli oldu. Ayçiçek yağından, kırmızı ete varıncaya kadar pek çok ürün bu ay Tarım Kredi marketlerinde indirimli olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ekim ayı indirimleri...
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 15:57Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 16:06
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Tarım Kredi marketleri Ekim ayı indirimlerinde pek çok ürün uygun fiyata satışta olacak. Ayçiçek yağından bebek bezine, tuvalet kağıdından gıda ürünlerine birçok ürün Ekim ayında indirimli olacak. İşte Ekim ayı Tarım Kredi marketi indirimleri...