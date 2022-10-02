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Haberler Galeri Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ekim ayı indirimleri belli oldu. Ayçiçek yağından, kırmızı ete varıncaya kadar pek çok ürün bu ay Tarım Kredi marketlerinde indirimli olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ekim ayı indirimleri...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 16:06
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...

Tarım Kredi marketleri Ekim ayı indirimlerinde pek çok ürün uygun fiyata satışta olacak. Ayçiçek yağından bebek bezine, tuvalet kağıdından gıda ürünlerine birçok ürün Ekim ayında indirimli olacak. İşte Ekim ayı Tarım Kredi marketi indirimleri...

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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...

5 litre TMO Ayçiçek Yağı 135,00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...

Sleepy Extra Bebebk Bezi çeşitleri 79,95 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...

1 kilogram TKK Anadolu Un 9,90 TL

1 kilogram TKK Un 9,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...

1 litre Porçöz 18,90 TL yerine 14,90 TL

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