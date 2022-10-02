Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Ekim indirimi: İşte katalogdaki ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ekim ayı indirimleri belli oldu. Ayçiçek yağından, kırmızı ete varıncaya kadar pek çok ürün bu ay Tarım Kredi marketlerinde indirimli olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ekim ayı indirimleri...