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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim bu sabah başladı! 20 Ocak 2024 indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Marketleri'nde büyük indirim bu sabah başladı! 20 Ocak 2024 indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20- 26 Aralık 2024 indirim kataloğunu yayınlandı. Yıl bitmeden öyle bir indirim yapıldı ki aralık ayı kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar soluğu markette aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 20- 26 Ocak 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt bulmaya başladı. Tarım Kredi Marketleri yıl bitiminde yaptığı indirimle şov fiyatlara imza attı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:34

Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 20 Ocak 2024 indirim kataloğunda neler var?

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2024 ocak ayı idirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

İndirim kampanyası 20 Ocak tarihinde başladı ve 26 Ocak'a kadar devam edecek

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Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 20 Ocak 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 20 Ocak 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 20 Ocak 2024 indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim bu sabah başladı! 20 Ocak 2024 indirim kataloğunda neler var?
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