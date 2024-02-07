Tarım Kredi Marketleri’nde büyük indirim! 7-9 Şubat 2024 indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor. Vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 07- 09 Şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorusunun cevabını arıyor. Yapılan indirimle akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt buldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 14:50 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 14:51