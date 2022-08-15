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Haberler Galeri Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya indirimli fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?

Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya indirimli fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?

Başkan Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatif marketlerine 'Fiyatları düşürün' talimatının uygulanması 15 Ağustos Pazartesi itibariyle başladı. Şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit ürünün etiket fiyatı değişti en dip fiyat uyglamasına geçildi. Peki vatandaşların kapılarda izdiham yarattığı tavuk, balık, peynir, yağ, şeker, çay fiyatı ne kadar oldu? Hangi ürüne ne kadar indirim geldi? Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin online sipariş uygulaması var mı? Mobil uygulamasından ödeme yapılıyor mu? İşte tüm merak edilenlerin cevabı...

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:23 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:56
Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?
Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimatın ardından Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satışlar bugün başladı.

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Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?
Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?

Gıda enflasyonun artışının vatandaşı mağdur etmemesi için verilen talimatın ardından Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde izdiham yaşandı.

Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?
Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?

"Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri?" sorusunan yanıt aranırken başta et, süt, un ve ayçiçek yağı olmak üzere pek çok besin ürününde en dip fiyata geçildi.

Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?
Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?

Bin 400 markette uygulanacak. Vatandaşlar, "Hangi ürünlerde ne kadar indirim var?" sorusuna yanıt ararken, indirim gelen ürünlerin listesi de belli oldu.

Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?
Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya en dip fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?

Tarım Kredi Kooperatifleri de indirim gelecek ürünlerin listesini açıkladı.

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