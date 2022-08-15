Tarım Kredi Koopatifleri marketlerinde sıvı yağdan yumurtaya indirimli fiyatlara geçildi! Tarım Kredi marketleri eve sipariş getiriyor mu?

Başkan Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatif marketlerine 'Fiyatları düşürün' talimatının uygulanması 15 Ağustos Pazartesi itibariyle başladı. Şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit ürünün etiket fiyatı değişti en dip fiyat uyglamasına geçildi. Peki vatandaşların kapılarda izdiham yarattığı tavuk, balık, peynir, yağ, şeker, çay fiyatı ne kadar oldu? Hangi ürüne ne kadar indirim geldi? Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin online sipariş uygulaması var mı? Mobil uygulamasından ödeme yapılıyor mu? İşte tüm merak edilenlerin cevabı...