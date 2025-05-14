Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri bugün 13- 19 Mayıs 2025 indiriminin başladığını duyurdu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler "Bugün hangi market indirime girdi?" sorusunun yanıtını yeni indirimle almış oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayınladığı indirim kataloğunda fiyatları düşürdü. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ağustos ayı kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Market'imdeki indirimli ürünler kataloğu....
Tarım Kredi Baldo Pirinç, 5 KG : 375,00 TL OMO Sıvı Active Fresh Çeşitleri, 1690 ML : 175,00 TL Solo Tuvalet Kağıdı, 40'lı : 239,90 TL Anadolu Makarna Çeşitleri (Tel Şehriye, Burgu, Fiyonk vb.), 500 G : 11,95 TL Tukaş Mısır, 3x150 G : 54,90 TL Tarım Kredi Kavrulmuş Fındık İçi, 500 G : 249,90 TL Tarım Kredi Sütlü Fındık Kreması (%25 Fındık), 500 G : 94,50 TL Elidor Şampuan Çeşitleri, 400 ML ve Saç Kremi Çeşitleri, 350 ML : 99,00 TL Kızılay Doğal Maden Suyu, 6x200 ML : 37,50 TL