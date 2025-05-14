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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri bugün 13- 19 Mayıs 2025 indiriminin başladığını duyurdu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler "Bugün hangi market indirime girdi?" sorusunun yanıtını yeni indirimle almış oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayınladığı indirim kataloğunda fiyatları düşürdü. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...

HABER MERKEZİ

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Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ağustos ayı kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Market'imdeki indirimli ürünler kataloğu....

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Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

13-19 MAYIS 2025 KOOP MARKET KATALOĞU

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Baldo Pirinç, 5 KG : 375,00 TL
OMO Sıvı Active Fresh Çeşitleri, 1690 ML : 175,00 TL
Solo Tuvalet Kağıdı, 40'lı : 239,90 TL
Anadolu Makarna Çeşitleri (Tel Şehriye, Burgu, Fiyonk vb.), 500 G : 11,95 TL
Tukaş Mısır, 3x150 G : 54,90 TL
Tarım Kredi Kavrulmuş Fındık İçi, 500 G : 249,90 TL
Tarım Kredi Sütlü Fındık Kreması (%25 Fındık), 500 G : 94,50 TL
Elidor Şampuan Çeşitleri, 400 ML ve Saç Kremi Çeşitleri, 350 ML : 99,00 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu, 6x200 ML : 37,50 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Sıvı Deterjan Çeşitleri: 175 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt: 114,90 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

40'lı Tuvalet Kağıdı: 239,90 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Şampuan Çeşitleri: 99,00 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Ayran: 37,50 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Donuk Gövde Tavuk: 78,00 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Cici Bebe: 89,90 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

(1 Alana 1 Bedava) Poşet Çay 100'lü: 109,90 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tavuk Baget Çeşitleri: 99,00 TL

Tarım Kredi Marketleri’nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tiryaki Çay: 199,00 TL