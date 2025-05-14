Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim başladı! İşte 13-19 Mayıs 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri bugün 13- 19 Mayıs 2025 indiriminin başladığını duyurdu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler "Bugün hangi market indirime girdi?" sorusunun yanıtını yeni indirimle almış oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayınladığı indirim kataloğunda fiyatları düşürdü. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 14 Mayıs 2025 12:57 Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





