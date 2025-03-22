Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirime yoğun ilgi! Fiyatları duyan markete koşuyor! İşte indirim kataloğu

En uygun fiyatlı market hangisi? En çok indirim nerede var? sorularının yanıtı araştırılıyor.Tarım Kredi Marketleri'nde bugün (22 Mart Cumartesi) indirimde olanlar yoğun ilgi topluyor. Alışveriş torbasını uygun fiyata doldurmak isteyenler hangi markette indirim olduğunu merak ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 21 Mart- 4 Nisan 2025 indirim kataloğu...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 22 Mart 2025 13:57 Son Güncelleme : 22 Mart 2025 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





