Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirime yoğun ilgi! Fiyatları duyan markete koşuyor! İşte indirim kataloğu
En uygun fiyatlı market hangisi? En çok indirim nerede var? sorularının yanıtı araştırılıyor.Tarım Kredi Marketleri'nde bugün (22 Mart Cumartesi) indirimde olanlar yoğun ilgi topluyor. Alışveriş torbasını uygun fiyata doldurmak isteyenler hangi markette indirim olduğunu merak ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 21 Mart- 4 Nisan 2025 indirim kataloğu...
SEMANUR ARSLAN
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Bugün Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimde olan onlarca ürüne yoğun ilgi gösteriliyor. Kahvaltılık ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar alışveriş sepetlerini doldurmaya başladı. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....