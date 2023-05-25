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Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Ayçiçek yağı, peynir, yoğurt, kağıt havlu, deterjan.... Mayıs 2023 İNDİRİM KATALOĞU
Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Ayçiçek yağı, peynir, yoğurt, kağıt havlu, deterjan.... Mayıs 2023 İNDİRİM KATALOĞU
En ucuz, en çok indirime giren market hangisi? En ucuz yoğurt ve sıvı yağ hangi markette satılıyor? Fiyatları düşüren marketler hangisi? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 16- 31 Mayıs indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde mayıs ayında indirime giren ürünler ayçiçek yağı, süt, yoğut, nohut, fasulye, deterjan, kağıt havlu oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:24
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:32
Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Ayçiçek yağı, tereyağı, yoğurt, kağıt havlu, deterjan.... Mayıs 2023 İNDİRİM KATALOĞU
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 Mayıs ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte 16-31 Mayıs Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi....
Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Ayçiçek yağı, tereyağı, yoğurt, kağıt havlu, deterjan.... Mayıs 2023 İNDİRİM KATALOĞU
Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Ayçiçek yağı, tereyağı, yoğurt, kağıt havlu, deterjan.... Mayıs 2023 İNDİRİM KATALOĞU
Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Ayçiçek yağı, tereyağı, yoğurt, kağıt havlu, deterjan.... Mayıs 2023 İNDİRİM KATALOĞU
Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Ayçiçek yağı, tereyağı, yoğurt, kağıt havlu, deterjan.... Mayıs 2023 İNDİRİM KATALOĞU