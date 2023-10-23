Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayı indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı mı? En ucuz yiyecek ve içecekler hangi markette satılıyor? İndirime giren marketler nerede? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 16 Ekim- 2 Kasım indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Marketleri bu sorulara cevap niteliğinde birçok üründe indirim yaptı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayında indirime giren ürünler makarna, salça, kıyma, kahvaltılık, abur cubur, kağıt havlu oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde daha uygun fiyata satılan ürünler...
Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:44