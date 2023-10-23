  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayı indirim kataloğu

Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayı indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı mı? En ucuz yiyecek ve içecekler hangi markette satılıyor? İndirime giren marketler nerede? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 16 Ekim- 2 Kasım indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Marketleri bu sorulara cevap niteliğinde birçok üründe indirim yaptı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayında indirime giren ürünler makarna, salça, kıyma, kahvaltılık, abur cubur, kağıt havlu oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde daha uygun fiyata satılan ürünler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:44

Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayı indirim kataloğu

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 ekim ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur ve çay gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

İndirim kampanyası 16 Ekim tarihinde başladı ve 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayı indirim kataloğu
Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayı indirim kataloğu
Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayı indirim kataloğu
Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayı indirim kataloğu
  • SON DAKİKA