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Tarım Kredi'deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu
Tarım Kredi'deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu
En ucuz market hangisi? Gıda ürünlerinde indirim var mı? Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? İşte 1-15 Aralık 2022 tarihli kataloğunda yüzlerce indirim haberi verildi. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...
Giriş Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:06
Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:08
Tarım Kredi Kooperatif market 1 - 15 Aralık 2022 kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte Aralık ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....