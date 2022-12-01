  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Tarım Kredi'deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu

Tarım Kredi'deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu

En ucuz market hangisi? Gıda ürünlerinde indirim var mı? Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? İşte 1-15 Aralık 2022 tarihli kataloğunda yüzlerce indirim haberi verildi. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:06 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:08
Tarım Kredi’deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif market 1 - 15 Aralık 2022 kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte Aralık ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tarım Kredi’deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu
Tarım Kredi’deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu
Tarım Kredi’deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu
Tarım Kredi’deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu
  • SON DAKİKA