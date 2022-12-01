Tarım Kredi'deki indirimi duyan markete koştu! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Aralık indirim kataloğu

En ucuz market hangisi? Gıda ürünlerinde indirim var mı? Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? İşte 1-15 Aralık 2022 tarihli kataloğunda yüzlerce indirim haberi verildi. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...