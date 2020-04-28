Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları nasıl yapılır? Başvuru sonuçları belli oldu mu? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kamu bankaları ile doğrudan 36 ay vadeli, 0,49 faiz oranıyla 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunuluyor. Peki kredi başvurusu nasıl yapılır? Kredi sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...