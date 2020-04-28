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Haberler Galeri Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları nasıl yapılır? Başvuru sonuçları belli oldu mu? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kamu bankaları ile doğrudan 36 ay vadeli, 0,49 faiz oranıyla 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunuluyor. Peki kredi başvurusu nasıl yapılır? Kredi sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 12:25 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 12:36
Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen, 10 bin TL'ye varan, 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları merak ediliyor.

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Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

İhtiyaç kredisi aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar tarafından alınabilecek.

Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek

Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

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Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

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