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Haberler Galeri THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alımı için ilan yayınladı. THY'nin resmi sitesi üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, kabin memurluğu için başvuru yapabilecek. Peki THY kabin memuru alımı için istenen şartlar neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte THY kabin memuru alımına dair tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:22
THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?
THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

Kovid-19 salgını sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen hava yolları arasında bulunan Türk Hava Yolları, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurlarıyla büyütüyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 388 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyada 9. sıraya yerleşen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ilan açtı.

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THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?
THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

THY KABİN MEMURU ALIMI GENEL KOŞULLAR
•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?
THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

FİZİKİ KOŞULLAR
•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)
•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)
•Kabin memurluğu, üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup üniforma kullanımına ilişkin Türk Hava Yolları'nda yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?
THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL
•Yukarıdaki koşulları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
•Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki koşullara uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.
•Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ile işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek, sağlık raporu ve belgelerinin onaylanması sonrası adaylar eğitime yönlendirileceklerdir.

THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?
THY kabin memur alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

SAĞLIK KOŞULLARI
•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
•Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

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