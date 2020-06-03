THY uçaklarında hijyen ekibi iş başında

Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan hijyen uzmanları, yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasını sağlayacak. Uzmanlar yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek, aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlayacak. Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması adına yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanları, tuvaletleri de dezenfekte edecek. Tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü, ayrıca tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam ediyor.