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Haberler Galeri Togg ilk kez Meclis'te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye Togg ile geldi

Togg ilk kez Meclis'te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye Togg ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yerli otomobil Togg ile geldi. Varank, "Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak" dedi.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 13:01 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 13:04
Togg ilk kez Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’ye Togg ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerine, yerli otomobil Togg ile geldi. Bakan Varank'a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay eşlik etti. Bakan Varank, kendi kullandığı Togg ile Meclis'te tur attı.

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Togg ilk kez Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’ye Togg ile geldi

Ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Varank, Togg'un Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, hayali gerçeğe dönüşmüş. Biz Togg'dan rica ettik bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün Meclis'imize Togg ile geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi, Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle milli projeyi hazmedememişti. Biz de bugün Toog'u tekrar Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" ifadelerini kullandı.

Togg ilk kez Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’ye Togg ile geldi

Bakan Varank, muhalefet partilerinin sözlerini hatırlatarak, "Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet, bana laf attı. 'Niye Togg'la gelmediniz' demişlerdi. Ben de onların tavsiyelerine uydum, Togg'u buraya getirdim" diye konuştu.

Togg ilk kez Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’ye Togg ile geldi

'BAŞ BABAYİĞİT OLARAK SONUNA KADAR DESTEKLEDİ'
Togg'un, Türk insanının neleri başarabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu söyleyen Varank, "Bu bir vizyon projesi. Böyle bir vizyonu ortaya koyabilecek siyasi irade aslında çok önemli. O siyasi irade sayesinde o projeler hayata geçiyor. Tabii ki babayiğitlerin, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin bu projede büyük emeği var. Ama böyle bir vizyon projeyi ortaya koymak bir baş babayiğitlik gerektiriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız baş babayiğit olarak sonuna kadar destekledi" ifadelerini kullandı.

Togg ilk kez Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’ye Togg ile geldi

'ONAY ALINDIĞINDA SATILABİLİR HALE GELECEK'
Varank, Togg'un satışına ilişkin, "Bu test araçlarından bir tanesi. 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı. Şu anda üretilen araçların hepsi tip onayı almak için üretilen araçlar. Bu da onlardan bir tanesi. Test aracı ama seri üretim bandından çıkan test aracı. Çünkü seri üretim bandından çıkmayan araçlarda tip onayı alma şansınız yok. O testler tamamlandığında tip onayı alındığında artık bu araçlar satılabilir hale gelecek. O testler devam ediyor. Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Onun için bunun bir numarası yok. Bu bir test aracı" açıklamasında bulundu.

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