Togg ilk kez Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’ye Togg ile geldi

'BAŞ BABAYİĞİT OLARAK SONUNA KADAR DESTEKLEDİ'
Togg'un, Türk insanının neleri başarabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu söyleyen Varank, "Bu bir vizyon projesi. Böyle bir vizyonu ortaya koyabilecek siyasi irade aslında çok önemli. O siyasi irade sayesinde o projeler hayata geçiyor. Tabii ki babayiğitlerin, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin bu projede büyük emeği var. Ama böyle bir vizyon projeyi ortaya koymak bir baş babayiğitlik gerektiriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız baş babayiğit olarak sonuna kadar destekledi" ifadelerini kullandı.