Togg ilk kez Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’ye Togg ile geldi

'ONAY ALINDIĞINDA SATILABİLİR HALE GELECEK'

Varank, Togg'un satışına ilişkin, "Bu test araçlarından bir tanesi. 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı. Şu anda üretilen araçların hepsi tip onayı almak için üretilen araçlar. Bu da onlardan bir tanesi. Test aracı ama seri üretim bandından çıkan test aracı. Çünkü seri üretim bandından çıkmayan araçlarda tip onayı alma şansınız yok. O testler tamamlandığında tip onayı alındığında artık bu araçlar satılabilir hale gelecek. O testler devam ediyor. Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Onun için bunun bir numarası yok. Bu bir test aracı" açıklamasında bulundu.