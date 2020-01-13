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Haberler > Galeri > TOKİ İstanbul 10 bin konut nerede yapılacak? TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar?

TOKİ İstanbul 10 bin konut nerede yapılacak? TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar?

TOKİ İstanbul başvuruları için gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için TOKİ büyük müjde verdi. Türkiye genelinde 100 bin konut yapılacağı açıklandı. Bu konutların 10 bini İstanbul'da yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları ne son tarihi ne zaman ? TOKİ İstanbul konutları nerede yapılacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut başvuru şartları ve ücretleri belli oldu. 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak konutlara yoğun başvuru yapıldı, sayı rekor kırdı. TOKİ başvuru şartları ve fiyatına ilişkin şartlar merak ediliyor. Başvuruların bitmesinin ardından kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belli olacak. İşte, TOKİ İstanbul başvuruları hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:46
TOKİ İstanbul 10 bin konut nerede yapılacak? TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar?

TOKİ İstanbul 10 bin konut başvurularında son tarih yaklaştı. TOKİ İstanbul 2020 başvuruları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konutta en çok yeri İstanbul tutuyor. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları nasıl yapılır? TOKİ İstanbul konutları nerelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek.

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TOKİ İstanbul 10 bin konut nerede yapılacak? TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar?

1.5 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul projesine 2020 yılında başlanacak. Daireler 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. İstanbul inşa edilecek konutlarda 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Projedeki 2+1 daireler 75 ile 85 metrekare arasında olacak, 3+1 daireler ise 100 metrekare büyüklüğünde olacak.

TOKİ İstanbul 10 bin konut nerede yapılacak? TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar?

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

* T.C. vatandaşı olması,

* Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

TOKİ İstanbul 10 bin konut nerede yapılacak? TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar?

* Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

* Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

TOKİ İstanbul 10 bin konut nerede yapılacak? TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar?

* Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

* Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

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Dikkat son günler! TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
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