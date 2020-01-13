TOKİ İstanbul 10 bin konut nerede yapılacak? TOKİ İstanbul başvuruları son tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar?

TOKİ İstanbul başvuruları için gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için TOKİ büyük müjde verdi. Türkiye genelinde 100 bin konut yapılacağı açıklandı. Bu konutların 10 bini İstanbul'da yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları ne son tarihi ne zaman ? TOKİ İstanbul konutları nerede yapılacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut başvuru şartları ve ücretleri belli oldu. 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak konutlara yoğun başvuru yapıldı, sayı rekor kırdı. TOKİ başvuru şartları ve fiyatına ilişkin şartlar merak ediliyor. Başvuruların bitmesinin ardından kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belli olacak. İşte, TOKİ İstanbul başvuruları hakkında tüm merak edilenler...