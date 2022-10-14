  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?

TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklamıştı. E-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden başlayan başvurulara yoğun talep gösterildi. 30 bin 300 konutun yapımının planlandığı Ege Bölgesi'nde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar bankaların yolunu tuttu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sosyal konut yapılacak? Sosyal konut başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve İzmir'de yapılacağı ilçeler...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:12 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:12
TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?
TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TOKİ sosyal konut projesi araştırmaları yoğunluk kazandı. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin hangi ilçelerde ev yapacağını merak ediyor. Peki TOKİ İzmir'de hangi ilçelerde sosyal konut yapacak? Sosyal konuta kimler nasıl başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak? Evler kiraya verilip, satılabiliyor mu? İşte sosyal konuta dair tüm merak edilenler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?
TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Ege illerinde de vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı. 30 bin 300 konutun yapımının planlandığı Ege Bölgesi'nde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat bankaları şubelerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?
TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?

2022 TOKİ SOSYAL KONUT İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde yapılacak. Başvurular 14 EYLÜL - 31 EKİM 2022 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?
TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?

İZMİR'DE KAÇ SOSYAL KONUT YAPILACAK?
En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?
TOKİ İzmir nerede yapılacak? 2022 İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri neler?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama,

TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SON DAKİKA