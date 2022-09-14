TOKİ İzmir nerede yapılacak? İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri...

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TOKİ sosyal konut projesi araştırmaları yoğunluk kazandı. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin hangi ilçelerde ev yapacağını merak ediyor. Peki TOKİ İzmir'de hangi ilçelerde sosyal konut yapacak? Sosyal konuta kimler nasıl başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak? Evler kiraya verilip, satılabiliyor mu? İşte sosyal konuta dair tüm merak edilenler...