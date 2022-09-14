TOKİ İzmir nerede yapılacak? İzmir sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklamıştı. E-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden başlayan başvurulara yoğun talep devam ediyor. 30 bin 300 konutun yapımının planlandığı Ege Bölgesi'nde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar bankaların yolunu tuttu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sosyal konut yapılacak? Sosyal konut başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve İzmir'de yapılacağı ilçeler...