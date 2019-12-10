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TOKİ kurasız ev başvurusu için şartlar ne? TOKİ kurasız ev projelerinin yapılacağı iller neler?

TOKİ kurasız ev çekilişini binlerce kişi merak ediyor. Kurasız ev çekilişi hangi illerde yapılacak ve şartları nelerdir? soruları merak ediliyor. TOKİ dar gelirli binlerce aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 22 ilde kurasız ev sahibi yapıyor. 335 TL'den başlayan taksitlerin olduğu TOKİ evlerinde, şartları yerine getirenlerin önceliği bulunuyor. Peki TOKİ'nin kurasız ev sahibi yaptığı iller hangileri? TOKİ kurasız ev başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 09:29 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 09:37
TOKİ kurasız ev başvurusu için şartlar ne? TOKİ kurasız ev projelerinin yapılacağı iller neler?

TOKİ 22 ilde uygun fiyatla ve kurasız bir şekilde dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapıyor. Peki TOKİ hangi illerde kurasız ev sahibi yapıyor? Başvuru şartları nelerdir? TOKİ kurasız ev sahibi olmak için ne yapmak gerekir? İşte merak edilenler...

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TOKİ kurasız ev başvurusu için şartlar ne? TOKİ kurasız ev projelerinin yapılacağı iller neler?

22 İLDE BÜYÜK FIRSAT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

TOKİ kurasız ev başvurusu için şartlar ne? TOKİ kurasız ev projelerinin yapılacağı iller neler?

31 ARALIK SON GÜN

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

TOKİ kurasız ev başvurusu için şartlar ne? TOKİ kurasız ev projelerinin yapılacağı iller neler?

PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2 1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

TOKİ kurasız ev başvurusu için şartlar ne? TOKİ kurasız ev projelerinin yapılacağı iller neler?

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor.

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