TOKİ kurasız ev başvurusu için şartlar ne? TOKİ kurasız ev projelerinin yapılacağı iller neler?

TOKİ kurasız ev çekilişini binlerce kişi merak ediyor. Kurasız ev çekilişi hangi illerde yapılacak ve şartları nelerdir? soruları merak ediliyor. TOKİ dar gelirli binlerce aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 22 ilde kurasız ev sahibi yapıyor. 335 TL'den başlayan taksitlerin olduğu TOKİ evlerinde, şartları yerine getirenlerin önceliği bulunuyor. Peki TOKİ'nin kurasız ev sahibi yaptığı iller hangileri? TOKİ kurasız ev başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...