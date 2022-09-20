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TOKİ sosyal konutlar için bankaya ödeme yapacaklar dikkat! Dolandırıcılara para kaptırmayın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uyardı!
TOKİ sosyal konutlar için bankaya ödeme yapacaklar dikkat! Dolandırıcılara para kaptırmayın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uyardı!
Yüzyılın projesi TOKİ Sosyal Konut projesi ile dar gelirli milyonlarca vatandaş ev sahibi olmak için başvuruda bulundu. Başvurunun ardından bankadan gelen mesajla bankaya 500 lira ödeme yapılıyor. Ancak bu durumu kullanan dolandırıcılar yeni bir yöntemle insanları kandırmaya başladı. Vatandaşların mağdur olmaması adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut dolandırıcılığı ile ilgili uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:02
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:23
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül tarihinde başladı.
İlk 5 günde başvurularda rakam 3 milyon 500 bine yaklaştı.
Başvuru sonrası bankaya 500 lira yatırmanız gerekiyor.
Ancak dolandırıcılar bu durumu fırsat bilerek yeni bir yöntem geliştirdi...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut dolandırıcılığı ile ilgili uyarıda bulundu.