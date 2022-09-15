TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi başvuru nasıl, nereden yapılır? Gençler ve emekliler TOKİ sosyal konut projesi e-Devlet ile tek tuşla başvuru!

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BÜYÜKŞEHİRLERDE EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Kurum ödemelere ilişkin şunları söyledi;

İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak. Bu fiyatlara vatandaşımız konut alabiliyor. Özel sektör tabi ki bu fiyata veremez. Biz bu projeyi sunarak hem ekonomiye destek olacağız, hem de konutlardaki fiyatları aşağı çekeceğiz. Biz TOKİ ile %8 ila %10 yapardık. 2009'da bunu artırdık, fiyatlarda hareketlenme gördüğümüz için.

Yılda sosyal konut bazında 125 bin konut yapıyorsunuz. Ve bu oranı %20'ye çıkartıyoruz. Konut ve kira fiyatları aşağı gelecek. Tabii ki inşaat malzemelerindeki artış ve pandemiden dolayı tedarik söz konusu. Biz sabit tutsak bile bu vatandaşımız için önemli bir kazanımdır. %20 arzı sunarak vatandaşlarımızın alma şansını biraz da artıracağız.