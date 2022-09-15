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Haberler Galeri TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi başvuru nasıl, nereden yapılır? Gençler ve emekliler TOKİ sosyal konut projesi e-Devlet ile tek tuşla başvuru!

TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi başvuru nasıl, nereden yapılır? Gençler ve emekliler TOKİ sosyal konut projesi e-Devlet ile tek tuşla başvuru!

TOKİ ucuza konut/sosyal konut projeleri için heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut/ sosyal konut projesine imza atan TOKİ başvuruları 14 Eylül itibariyle e-Devlet üzerinden başlayacak. Başkan Erdoğan, 250 bin konut ve 100 bin arsanın satışa sunulacağı "dar gelirli vatandaşlar için ucuza konut" projesinde emekliler, gençler, engelliler, şehit ve gazi yakınlarının 3+1 ve 2+1 konutlara aylık taksit ödeyerek sahip olabileceğini belirtti. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alan TOKİ sosyal konut projesi konut fiyatları ne kadar, başvuru şartları nedir? Soruları araştırılıyor. İşte, TOKİ sosyal konut/ ucuza konut projesi detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:17 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:37
TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?
TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?

TOKİ ucuza konut/ sosyal konut başvuruları 14 Eylül itibariyle başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sayesinde dar gelirli vatandaşlar, düşük taksitler ile kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ sosyal konut projesi gençler ve yaşlılar için başvuru şartları nedir, ödemeler nasıl olacak? İşte detaylar...

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TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?
TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BÜYÜKŞEHİRLERDE EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Kurum ödemelere ilişkin şunları söyledi;

İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak. Bu fiyatlara vatandaşımız konut alabiliyor. Özel sektör tabi ki bu fiyata veremez. Biz bu projeyi sunarak hem ekonomiye destek olacağız, hem de konutlardaki fiyatları aşağı çekeceğiz. Biz TOKİ ile %8 ila %10 yapardık. 2009'da bunu artırdık, fiyatlarda hareketlenme gördüğümüz için.

Yılda sosyal konut bazında 125 bin konut yapıyorsunuz. Ve bu oranı %20'ye çıkartıyoruz. Konut ve kira fiyatları aşağı gelecek. Tabii ki inşaat malzemelerindeki artış ve pandemiden dolayı tedarik söz konusu. Biz sabit tutsak bile bu vatandaşımız için önemli bir kazanımdır. %20 arzı sunarak vatandaşlarımızın alma şansını biraz da artıracağız.

TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?
TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUTLARI NEREDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesinin İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalcai Silivri ve Tuzlu ilçelerinde yapılacak.

TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?
TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?
TOKİ sosyal konut/ucuz konut projesi şartları belli oldu! E-devlet ile TOKİ sosyal konut gençler ve emekliler başvuru nasıl yapılır?

PROJEYE BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN, BAŞVURU SAHİBİNİN;

-T.C. vatandaşı olması,
-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
-Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

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