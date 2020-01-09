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TOKİ'den 335 TL taksitle ev satacak? TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ'nin 200 bin sosyal konutu için başvurular rekor kırıyor. Vatandaşlar sosyal konutlar için başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ 22 ilde dev bir kampanyaya daha imza atıyor. Dar gelirli yüz binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda 22 ilde kura ve çekiliş olmadan ev satışı başlıyor. Şartları yerine getirenler başvuru önceliğine göre ev sahibi olacak. 20 yıla kadar vade seçeneğinin verileceği projede kira ücretinden bile daha düşük ücretlerle taksit ödenecek. Taksitler 335 TL'den başlıyor. Projede peşinatlar da oldukça düşük olacak. Peki, TOKİ 335 TL taksitle nerede ev satacak? TOKİ kurasız ev başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ evleri kiralanabilir mi? TOKİ evi satılabilir mi? İşte TOKİ projelerine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2020 Perşembe 15:15 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2020 Perşembe 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





