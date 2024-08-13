TOKİ’den İzmir dahil 43 ilde kaçırılmayacak konut ve iş yeri fırsatı

TOKİ KONUT SATIŞI YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADEYLE YAPILACAK
TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, Edirne, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Aydın, İzmir, Denizli, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Karaman, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Siirt, Tunceli, Kars, Batman, Adana, Hakkari'de yüzde 25 peşinat + 72 ay vadeyle ve yüzde 25 peşin + 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
İŞ YERLERİ YÜZDE 15 PEŞİNAT, 60 AY VADEYLE SATILACAK
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Gaziantep, Isparta, Manisa, Sinop, Osmaniye, Malatya, Kütahya, Erzincan, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Kırşehir, Konya, Şanlıurfa, Kars satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat, 60 ay vadeyle alınabilecek.