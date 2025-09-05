Tüm ödemeler sil baştan! Sosyal yardımlar ve memur zammı için hesaplar değişti...

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 5 bin 390 lira ödenirken; bu tutar enflasyon farkı hariç 5 bin 983 liraya çıkacak. Enflasyon farkıyla birlikte ise tutarın 6 bin 105-6 bin 300 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Burada gelir sınırı yeni asgari ücretle artacak.

EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki bu yardım, enflasyon farkı hariç 12 bin 989 liraya yükselecek. Enflasyon farkıyla birlikte de 13 bin 253-13 bin 677 lira aralığına ulaşacak.