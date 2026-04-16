Tüp bebek ve kaplıca masrafı devletten! İşte detaylar...

TEDAVİ BEDELLERİ NASIL ÖDENİYOR?

Söz konusu tedavinin tüm aşamaları ile ilgili bedeller kurum tarafından karşılanıyor. Bu ödemelere işlem öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri, kullanılan her türlü sarf malzemesi ile embriyo transferi de dahil ediliyor.

KAPLICA TEDAVİ GİDERLERİ NASIL KARŞILANIYOR?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kaplıca tedavisi ve bu tedaviye ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği hükmü gereğince SGK tarafından karşılanıyor.

HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR?

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanıyor. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Yol giderin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.