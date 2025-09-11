Uzun süre çalışana yüksek aylık

HER HANEYE GELİR, GENÇLERE TEŞVİK



Sosyal yardımlarla ilgili değişiklikler nasıl olacak?

Aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programı, 2025'in dördüncü çeyreğinde pilot bir projeyle başlatılacak.

Gençler ve kadınlar için destekler hangileri olacak?

2026 ilk çeyrekte atılacak adımlar ile başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumu güçlendirilecek. Staj ve işbaşı eğitimi programları yaygınlaşacak. İşsiz gençler için mesleki eğitim imkanları geliştirilecek.

Üniversiteli gençler için yenilik var mı?

2026 yılının ikinci çeyreğinde idari düzenlemeler yapılarak yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.

ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞİYOR



OVP'de çalışma hayatıyla ilgili hangi yenilikler var?

2026-2028 yıllarını kapsayan OVP'de çalışma hayatında yapılacak yenilikler ve reformlarla ilgili takvim de belirlenmiş oldu. Yeni çalışma modelleri, dezavantajlı kesimlere yapılacak teşvikler, emekli maaşında yapılacak değişiklik, tamamlayıcı sistem gibi modeller bu dönemde hayatımıza girmiş olacak.

Yeni çalışma modelleri nasıl uygulanacak?

Çalışma mevzuatımızda yapılacak değişiklikler ile yeni çalışma modellerinin yasal alt yapısı da hazırlanmış olacak. Bu noktada işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek, uzaktan çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma gibi yeni modeller uygulamaya geçirilecek. Bu modeller kamuda da hayata geçecek. Sistemin 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor.