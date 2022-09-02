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Haberler Galeri Vatandaşı sevindiren haber! Benzin, motorin, LPG'ye indirim bekleniyor: Bu gece akaryakıtta indirim başlayacak: 2 Eylül Cuma güncel fiyatlar

Vatandaşı sevindiren haber! Benzin, motorin, LPG'ye indirim bekleniyor: Bu gece akaryakıtta indirim başlayacak: 2 Eylül Cuma güncel fiyatlar

Petrol fiyatlarında başlayan indirim ile güncel benzin, LPG, motorin fiyatları araştırılmaya başlandı. Akaryakıta 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda indirim bekleniyor... 2 Eylül gece yarısı akaryakıt grubundaki benzin, motorin (mazot), LPG'ye ne kadar indirim yapılacak? Benzin, LPG, motorin İzmir'de İstanbul'da, Ankara'da kaç para? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 09:48 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 10:05
Vatandaşı sevindiren haber! Benzin, motorin, LPG’ye indirim bekleniyor: Bu gece akaryakıtta indirim başlayacak: 2 Eylül Cuma güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

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Vatandaşı sevindiren haber! Benzin, motorin, LPG’ye indirim bekleniyor: Bu gece akaryakıtta indirim başlayacak: 2 Eylül Cuma güncel fiyatlar

2 Eylül Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim yapılması bekleniyor...

Vatandaşı sevindiren haber! Benzin, motorin, LPG’ye indirim bekleniyor: Bu gece akaryakıtta indirim başlayacak: 2 Eylül Cuma güncel fiyatlar

Petrol, ABD ham petrol stoklarında önemli bir düşüş de dahil olmak üzere yükselişe işaret eden gelişmeleritam tersine Eylül ayına indirimle başladı.

Vatandaşı sevindiren haber! Benzin, motorin, LPG’ye indirim bekleniyor: Bu gece akaryakıtta indirim başlayacak: 2 Eylül Cuma güncel fiyatlar

Petrol fiyatlarında 28 ayın en uzun düşüş serisi yaşanırken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

Vatandaşı sevindiren haber! Benzin, motorin, LPG’ye indirim bekleniyor: Bu gece akaryakıtta indirim başlayacak: 2 Eylül Cuma güncel fiyatlar

Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 2 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…

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