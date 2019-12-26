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Yeni yılda kartlardaki puanlar silinecek mi?

Yeni yıla girmeye sayılı gün kala kredi kartlarındaki ve mağazaların müşteri kartlarında biriken puanların da silinip silinmeyeceği merak ediliyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM'lerin müşterilerine sunduğu kartlara tanımladıkları puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu belirterek, "Bazı firmalar yeni yıla girerken bunları siliyor. Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli ve tüketicinin istediği zaman kullanması sağlanmalı." dedi.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 11:11 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 11:14
Yeni yılda kartlardaki puanlar silinecek mi?

Yılbaşına kısa bir süre kala kartlarda biriken puanların silinip silinmeyeceği de merak ediliyor. Koçal, AA muhabirine, yeni yıl öncesi gündeme gelen alışveriş kartlarındaki puanların silinip silinmeyeceğine ilişkin tartışmayı değerlendirdi.

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Yeni yılda kartlardaki puanlar silinecek mi?

Tüketicilerin yaptıkları alışverişten dolayı kartlarında puanların biriktiğini hatırlatan Koçal, bazı firmaların bunları yıl içinde kullanılmadığında sildiğine dikkati çekti. Koçal, geçmiş yıllarda bazı firmalar ile bankaların müşteri memnuniyeti açısından değerlendirme yaparak puan devri gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Yeni yılda kartlardaki puanlar silinecek mi?

"Bankalar, çeşitli alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları müşteri portföylerini artırmak, sadık müşteri kitlesi oluşturmak ve alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışveriş karşılığı tüketicinin kullandığı alışveriş kartları ya da kullanılan kredi kartlarına para yerine geçen puanlar yüklüyorlar.

Yeni yılda kartlardaki puanlar silinecek mi?

Kartlarındaki puanlar tüketicinin kazanılmış hakkı olmasına rağmen bazı firmalar yeni yıla girerken bunları siliyor. Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli ve tüketicinin istediği zaman kullanması sağlanmalı."

Yeni yılda kartlardaki puanlar silinecek mi?

"TÜKETİCİ EKONOMİK ZARARA UĞRATILIYOR"

Tüketicilerin ekonomik kaybının önlenmesinin evrensel bir hak olduğunu vurgulayan Koçal, "Uygulanan yöntemle, kazanılan bir ekonomik hak zamana endeksli hale getirilerek kullanılmaya zorlanıyor. Bu tüketiciyi ekonomik zarara uğratmaktır. Tüketicinin ekonomik kaybını önlemek için yasal düzenleme ivedi olarak yapılmalı." diye konuştu.

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