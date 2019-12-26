Yeni yılda kartlardaki puanlar silinecek mi?

Yeni yıla girmeye sayılı gün kala kredi kartlarındaki ve mağazaların müşteri kartlarında biriken puanların da silinip silinmeyeceği merak ediliyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM'lerin müşterilerine sunduğu kartlara tanımladıkları puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu belirterek, "Bazı firmalar yeni yıla girerken bunları siliyor. Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli ve tüketicinin istediği zaman kullanması sağlanmalı." dedi.