Yetişen alıyor! Dev indirim başladı! Sakın geç kalmayın... Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4-17 kasım İNDİRİM KATALOĞU

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı indirim kataloğunda neler var? Piyasada en uygun fiyatlı market hangisi? En çok hangi market indirime girdi? En ucuz sıvı yağ, yumurta, süt, yoğurt, et, tavuk, kıyma nerede satılıyor? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 4- 17 Kasım 2023 Kasım indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım Kredi Marketleri yeni yaptığı indirimle çeşit çeşit üründe etiket fiyatını düşürdü. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayında indirime giren ürünler kahvaltılık, zeytin, peynir, süt, sıvı yağ, et, kıyma, tavuk, mercimek, balık, meşrubat, yumurta, çay, deterjanlar oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılan indirimli ürünlerin fiyatı...
Giriş Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 13:18 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 13:23