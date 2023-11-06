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Haberler Galeri Yetişen alıyor! Dev indirim başladı! Sakın geç kalmayın... Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4-17 kasım İNDİRİM KATALOĞU

Yetişen alıyor! Dev indirim başladı! Sakın geç kalmayın... Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4-17 kasım İNDİRİM KATALOĞU

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı indirim kataloğunda neler var? Piyasada en uygun fiyatlı market hangisi? En çok hangi market indirime girdi? En ucuz sıvı yağ, yumurta, süt, yoğurt, et, tavuk, kıyma nerede satılıyor? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 4- 17 Kasım 2023 Kasım indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım Kredi Marketleri yeni yaptığı indirimle çeşit çeşit üründe etiket fiyatını düşürdü. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayında indirime giren ürünler kahvaltılık, zeytin, peynir, süt, sıvı yağ, et, kıyma, tavuk, mercimek, balık, meşrubat, yumurta, çay, deterjanlar oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılan indirimli ürünlerin fiyatı...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 13:18 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 13:23

Yetişen alıyor! Dev indirim başladı! Sakın geç kalmayın... Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4-17 kasım İNDİRİM KATALOĞU

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 kasım ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur ve çay gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

İndirim kampanyası 4 Kasım tarihinde başladı ve 17 Kasım'a kadar devam edecek.Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Son yayınlanan indirim kataloğunda yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Kasım ayının indim kataloğunda yer alan ürünleri tam listesi ve yeni fiyatları….

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Yetişen alıyor! Dev indirim başladı! Sakın geç kalmayın... Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4-17 kasım İNDİRİM KATALOĞU

İŞTE TARIM KREDİ 4 - 17 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

Yetişen alıyor! Dev indirim başladı! Sakın geç kalmayın... Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4-17 kasım İNDİRİM KATALOĞU
Yetişen alıyor! Dev indirim başladı! Sakın geç kalmayın... Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4-17 kasım İNDİRİM KATALOĞU
Yetişen alıyor! Dev indirim başladı! Sakın geç kalmayın... Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4-17 kasım İNDİRİM KATALOĞU
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