Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. İki ayrı maaş alanlar ise en yüksek ödemeye imkân veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.

134.5 MİLYAR TL DAĞITILACAK



16.6 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesi ise 134.5 milyar TL olacak. 2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti.