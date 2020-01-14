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Zamlı memur maaşları ne kadar? İşte 2020 yılı mesleğe göre zamlı memur maaşları

Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? 2020 yılında memurlar ne kadar maaş alacak? Mesleklere göre memur maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında yaklaşık 12,5 emekli ile 3 milyona yakın memur zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Peki zamlı maaşlar ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? Üniversite mezunu memur ne kadar maaş alacak? Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis memuru maaşı ne kadar? Araştırma görevlisi maaşı kaç lira? İşte 2020 yılı mesleklere göre memur maaşları...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 11:10
Zamlı memur maaşları ne kadar? İşte 2020 yılı mesleğe göre zamlı memur maaşları

Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? 2020 yılında memurlar ne kadar maaş alacak? Mesleklere göre memur maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında yaklaşık 12,5 emekli ile 3 milyona yakın memur zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Peki zamlı maaşlar ne kadar oldu? Üniversite mezunu memur ne kadar maaş alacak? Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis memuru maaşı ne kadar? Araştırma görevlisi maaşı kaç lira? İşte 2020 yılı mesleklere göre memur maaşları...

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Zamlı memur maaşları ne kadar? İşte 2020 yılı mesleğe göre zamlı memur maaşları

Ocak ayında yaklaşık 12,5 emekli ile 3 milyona yakın memur zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte emeklilere ve memurlara uygulanacak zam oranları da netleşmişti.

Zamlı memur maaşları ne kadar? İşte 2020 yılı mesleğe göre zamlı memur maaşları

Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel yarın zamlı maaşlarına kavuşacak. Memurlar, ayın 15'inde maaş aldıkları için yeni ücretleri zamlı olarak hesaplarına yatırılacak.

Zamlı memur maaşları ne kadar? İşte 2020 yılı mesleğe göre zamlı memur maaşları

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 Ocak'ta yayımladığı genelgeye göre memurlar 14 günlük farklarını da alacaklar. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı.

Zamlı memur maaşları ne kadar? İşte 2020 yılı mesleğe göre zamlı memur maaşları

En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

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