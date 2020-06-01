Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Kamu bankalarının kredi destek paketi son dakika haberi olarak gündemdeki yerini koruyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte kamu bankaları kredi destek paketi ile ilgili merak edilenler...