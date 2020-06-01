Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Peki kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? İşte kamu bankaları destek kredisi ile ilgili merak edilenler...