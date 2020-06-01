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Haberler Galeri Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Kamu bankalarının kredi destek paketi son dakika haberi olarak gündemdeki yerini koruyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte kamu bankaları kredi destek paketi ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 11:37
Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?
Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Peki kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? İşte kamu bankaları destek kredisi ile ilgili merak edilenler...

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Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?
Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?
Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?
Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:

Kredi Tutarı (TL): 100.000

Kredi Vadesi (Ay): 12+168=180

Taksit Tutarı (TL): 1.019

Toplam Geri Ödeme (TL): 171.184

Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?
Ziraat Bankası, Vakfbank ve Halkbank konut, taşıt, tatil, mobilya kredi paketi! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:

Kredi Tutarı (TL): 100.000

Kredi Vadesi (Ay): 180

Taksit Tutarı (TL): 937

Toplam Geri Ödeme (TL): 168.709

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