Zirai don için seferberlik! Hükümetten 3 aşamalı plan
Ege Bölgesi'nde de büyük zarara yol açan zirai don felaketi ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon hızla başkan ve üyelerini seçerek çalışmalarına başlayacak. Hükümet üç aşamalı planla üreticinin tüm zararını karşılayacak.
ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türkiye'de yaşanan tarihin en büyük zirai don felaketinin yaralarını sarmak için hükümet seferberlik ilan etti. 34 ili etkileyen, bazı yerlerde yüzde 70-90 arasında zarara neden olan, ihracatı ve üretimi riske atan felaketin yaralarının sarılması için düğmeye basıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamlı bir destek paketi hazırlıyor. Zirai don yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarında sona gelindi. Tespitlerin ardından çiftçilere derhal ödeme yapacak.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı sigortası olmayan üreticilerin de giderlerinin ödenmesi kararı alındı. Hükümet zirai don felaketinin yaşandığı yerlerde çiftçiye sulama ve elektrik desteği verilmesini de tartışıyor. Çiftçiye faizsiz kredi destekleri de gelebilir. Bakanlık ayrıca bir dahaki sene ağaçların meyve verebilmesi için de teknik çalışmalar yürütecek.
EN ÇOK MEYVE ETKİLENDİ Hava sıcaklıklarının son beş günde sıfırın altına aniden düşmesiyle 34 il, zirai don felaketiyle karşı karşıya kaldı. İç Anadolu'da kayısı, kiraz ve elma, Ege ve Trakya'da üzüm bağları, Karadeniz'de fındık, Çukurova'da narenciye bahçeleri, karpuz, Doğu Anadolu'da badem, ayva gibi ürünlerde ciddi kayıplar yaşandı.
Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlarda ise yurtiçi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk olmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM zararın boyutlarını, ne kadarlık bir alanı ve ürünü etkilediğini belirlemeye çalışıyor.
MECLİS'TE KOMİSYON KURULDU Meclis de zirai don olaylarına ilişkin önemli bir karar aldı. Genel Kurul'da tüm partilerin ortak oyuyla, zararların tespiti ve benzer afetlerin etkilerinin azaltılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon hızla başkan ve üyelerini seçerek çalışmalarına başlayacak.
Önergenin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına konuşan Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu felaketin yaralarını sarmak için mevcut mekanizmaları devreye sokacak, ilave tedbirler de alacağız. Bazı önerileri bakanlığa sunduk. Sulama ve elektrik ile faizsiz kredi destekleri verilmesi tartışılıyor. Tarım Bakanlığı, arkadaşlarımızla ve milletvekilleriyle toplantı yaptı" diye konuştu.
SİGORTA ORANI DÜŞÜK TARSİM'E kayıtlı çiftçilerin sigorta bedelini, yüzde 70'ini devlet karşılıyor. Ancak Türkiye'de çiftçilerin sigortalılık oranı oldukça düşük.
Türkiye'de yaklaşık bir milyondan fazla çiftçi TARSİM'e kayıtlı değil. Bakan Yumaklı, "Eğer don hadisesi ve benzeri olaylar için koruma araç gereçleri kullanmak istiyorsanız bunların yarısını da devletimiz hibe olarak veriyor. Eğer bunları kullanıyorsanız yaptırmış olduğunuz tarım sigortasının da yüzde 25 ila 30'u arasında poliçe bedelinde indirim yapıyor" dedi.
YÜKSEK RAKIMI VURDU Dondan etkilenen illerden biri de tarımsal üretimin başkenti Antalya oldu. Antalya Tarım İl Müdürü Fırat Erkal, Elmalı ilçesinde hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Fırat Erkal, "Zirai don özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini gösterdi.
Elmalı başta olmak üzere Korkuteli ve bazı yayla köylerinde don zararına yönelik detaylı tespit çalışmalarımız sürüyor. Ürün bazlı hasar oranlarını belirleyip, bakanlığımıza raporlayacağız. Sigortalı üreticilerimizin zararlarının karşılanması için TARSİM ile koordineli çalışıyoruz" dedi.TARSİM Antalya Bölge Müdürü Muharrem Ünal da hasar tespit çalışmalarına eşlik etti.
ÇAYDA YANMA OLDU ZİRAİ don çayı da vurmuş durumda. Rize Ziraat Fakültesi Dekanı Mustafa Akbulut, çay bahçelerinde meydana gelen yanma ve don nedeniyle birinci sürgünün gecikeceğini, bazı bölgelerde 3 ve 4. sürgünün alınamayabileceğini söyledi.
Daha çok dere yataklarında ve yüksek kesimlerde yanmaların meydana geldiğini belirten Akbulut, "Yanan alanlarda sürgün 1 aya yakın bir süre gecikecek. Buna bağlı olarak rekolte düşer ve üreticinin zararına olur, yüksek kesimlerde 3 sürgün olmayabilir, sahil kesimlerinde ise 4 sürgün hasadı olmaz demektirir" dedi.