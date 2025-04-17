Zirai don için seferberlik! Hükümetten 3 aşamalı plan

Türkiye'de yaşanan tarihin en büyük zirai don felaketinin yaralarını sarmak için hükümet seferberlik ilan etti. 34 ili etkileyen, bazı yerlerde yüzde 70-90 arasında zarara neden olan, ihracatı ve üretimi riske atan felaketin yaralarının sarılması için düğmeye basıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamlı bir destek paketi hazırlıyor. Zirai don yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarında sona gelindi. Tespitlerin ardından çiftçilere derhal ödeme yapacak.