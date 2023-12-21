  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste

2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinde yayımlandı. Kararname ile 506 hakim ve savcının görev yerleri değişti. İşte sıralı olarak tam liste...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:05 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:16

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste

Daire, kararname çalışmalarını tamamlayarak, Kurulun internet sitesinden ilan etti.

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste

Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste

Kararname kapsamında, adli yargıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Tayyip Özdurmaz Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Aysel Gökçe İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziyaeddin Mümtaz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Yılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy hakimliğine atandı.

  • SON DAKİKA