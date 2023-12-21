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506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste

2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinde yayımlandı. Kararname ile 506 hakim ve savcının görev yerleri değişti. İşte sıralı olarak tam liste...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:05 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





