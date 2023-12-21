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506 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte sıralı olarak tam liste
2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinde yayımlandı. Kararname ile 506 hakim ve savcının görev yerleri değişti. İşte sıralı olarak tam liste...
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:05Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:16
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Daire, kararname çalışmalarını tamamlayarak, Kurulun internet sitesinden ilan etti.
Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.
Kararname kapsamında, adli yargıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Tayyip Özdurmaz Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Aysel Gökçe İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziyaeddin Mümtaz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Yılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy hakimliğine atandı.