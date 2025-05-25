"BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Etkinliğe eşi Ümit Koyciyeva ile katılan Aygül Koyciyeva, Etnospor Kültür Festivali'ne ilk defa katıldığını ve etkinliği "çok farklı ve güzel bulduğunu" belirterek, Türk dünyasının farklı kültürlerini festivalde bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Koyciyeva, festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da ilk kez festivalde gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan kökenli olan ancak Van'ın Erciş ilçesinde doğup büyüyen Ümit Koyciyeva ise "Bu tür kültürel bir zenginlik herkes açısından çok iyi. Orta Asya'yı ve kültür mirasımızı tanıtarak, çocuklarımızın geleceği açısından güzel bir anı bırakıyor" diyerek festivalin eğitici olduğunu vurguladı.

⁠"ATA SPORLARINI DÜNYAYA TANITIYOR"

Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı Aynur Seyidova, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de eğitim için bulunduğunu ve halen doktora eğitimine devam ettiğini söyledi. Seyidova, Etnospor Kültür Festivali'ne her yıl beğenerek katıldığını ifade ederek "Çünkü, unutulanı hatırlatan, kaybolanı canlandıran bir etkinlik" dedi. Etnospor Kültür Festivali'nin Türk kültürüne ait ata sporlarını dünyaya tanıttığına işaret eden Seyidova, "Bizim hafızamızın arka planına attığımız sporlarımızı tekrar yaşamamıza vesile olan bir etkinlik." diye konuştu.

Seyidova, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yakın "kardeşlik ilişkisinden" memnuniyet duyduğunu ve "iki devlet tek millet" anlayışını Türkiye'de gördüğünü sözlerine ekledi.