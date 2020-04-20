72 ülkeden 25 bin Türk'ün tahliyesine başlandı! İlk tahliye Frankfurt'tan

İLK TAHLİYE FRANKFURT'TAN

Tahliye operasyonu kapsamında en fazla vatandaşımızın bulunduğu Almanya'dan 3 bin 269 kişi ile ilk sırayı alırken, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ikinci sırada bin 632 kişi ile ABD üçüncü sırayı alırken, İngiltere'den bin 559, Kuveyt'ten bin 463, Cezayir'den bin 200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.

