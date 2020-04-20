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Haberler Galeri 72 ülkeden 25 bin Türk'ün tahliyesine başlandı! İlk tahliye Frankfurt'tan

72 ülkeden 25 bin Türk'ün tahliyesine başlandı! İlk tahliye Frankfurt'tan

Almanya'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen yaklaşık 600 Türk vatandaşı, Frankfurt'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait 3 özel seferle yurda getiriliyor.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:56
72 ülkeden 25 bin Türk'ün tahliyesine başlandı! İlk tahliye Frankfurt'tan

Dünyanın 72 farklı ülkesinde geçici olarak bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen seyahat yasağından dolayı bulundukları ülkelerde mahsur kalan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının tahliyesine başlandı.

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72 ülkeden 25 bin Türk'ün tahliyesine başlandı! İlk tahliye Frankfurt'tan

İlk tahliye kafilesi Almanya'nın Frankfurt şehrinden Türkiye'ye gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları'nın TK 4928, TK 4930 ve TK 4933 sefer sayılı uçuşlarıyla bu gerçekleştirilen ilk tahliye uçuşunda öğrenciler, tatil amaçlı, işçi ve iş görüşmesine giden Türk vatandaşlarından oluşan 800'ün üzerinde vatandaş anavatana uçtu.

72 ülkeden 25 bin Türk'ün tahliyesine başlandı! İlk tahliye Frankfurt'tan

Frankfurt'tan Ankara üzerinde Uşak, Giresun ve Samsun'da karantina altına alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklarla gerçekleştirilecek olan tahliye uçuşlarının 27 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

72 ülkeden 25 bin Türk'ün tahliyesine başlandı! İlk tahliye Frankfurt'tan

İLK TAHLİYE FRANKFURT'TAN
Tahliye operasyonu kapsamında en fazla vatandaşımızın bulunduğu Almanya'dan 3 bin 269 kişi ile ilk sırayı alırken, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ikinci sırada bin 632 kişi ile ABD üçüncü sırayı alırken, İngiltere'den bin 559, Kuveyt'ten bin 463, Cezayir'den bin 200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.

72 ülkeden 25 bin Türk'ün tahliyesine başlandı! İlk tahliye Frankfurt'tan

En çok Türk vatandaşının tahliye edileceği Almanya'dan 20 Nisan Frankfurt, 21 Nisan Hannover, Hamburg, Köln ve Frankfurt'tan tahliye uçuşlarını 22 Nisan'da Köln, Berlin, Münih ve Düsseldorf'tan uçuşlar gerçekleştirilecek. 3 bin 269 vatandaşımızın tahliye edileceği Almanya'dan son uçuşlar ise 23 Nisan'da Münih ve Düsseldorf havaalanlarında gerçekleştirilecek.

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