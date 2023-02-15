7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor... İşte hiç hasar görmeyen bina sayıları...

Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği bildirildi. 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.