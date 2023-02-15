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7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor... İşte hiç hasar görmeyen bina sayıları...
7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor... İşte hiç hasar görmeyen bina sayıları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin etkilediği bölgelerde hasar tespit çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. İl il hiç hasar görmeyen bina sayısı ise işte şu şekilde...
Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:41
Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:49
Yürütülen çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada yer alan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binada yer alan 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer 762 bin 627 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.
Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre; acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bina 655 bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışlarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisin talebi değerlendirilerek eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.
Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre; acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bina 655 bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği bildirildi. 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.