Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni af düzenlemesi mi geliyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerle iftar programında konuştu. Bakan Yılmaz Tunç, teröristbaşı Cemil Bayık'ın 'silah bırakmayız' mesajıyla ilgili, "İmralı'nın çağrısında bir şart söz konusu değil. Silah, silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder. Yani o noktada devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.

Bakan Tunç şu açıklamalarda bulundu:

Hatta çağrıda ateşkes olmadığı halde ateşkes sözüne karşı Milli Savunma Bakanımızın 'bunu kabul edemeyiz' şeklindeki cümleleri de söz konusu.

Buradaki hedefimiz ülkemizi terörden kurtarmak. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar verdik, şehitler verdik, maddi kayıplarımız oldu. Bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplandı. Şimdi bu hançeri çıkardığımız zaman tabii bu yaranın iyileşmesi, o çıkarılan yerdeki iyileşmeyi sağlayacak gereklilikler ne olabilir? Onlar bu çağrının sonuç verip vermediğine bağlı hususlar.