Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni af düzenlemesi mi geliyor?

EKREM İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik konuşmaları çok çirkin ifadeler. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına yönelik bir Belediye Başkanının o şekilde ifadeler kullanması gerçekten CHP adına da kendisi adına da bir talihsizlik.
Sürekli kendisine karşı bir yargı tacizi varmış algısı oluşturmaya çalışıyor.
Yargılandığı konular belli. Birisi Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylediği ifade. İstinafta devam eden bir süreç. "İstinaf niye karar vermiyor? Bir an önce karar versin." İstinaf ne zaman karar vereceğini sana sormayacak. Hem tarafsız ve bağımsız yargı diyorsun hem de 'benim hakkımda kararı çabuk ver' diyorsun.
Diğeri Ordu Valisine söylediği kelime. Buradan biz söyleyemiyoruz. Ama o söylüyor. Yargıtay'da o davadan ceza almıştı. Para cezasına çevrildi.
En son Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili sözleri üzerine açılan dava bir de diplomayla ilgili dava var. Diploma ile ilgili de kimin şikayetçi olduğu ortada.
Yargının yürüttüğü soruşturmaları hedef alarak, yargı mensuplarına yönelik tehditkar ifadeler, yakışıksız kelimeler kullanırsanız bu olmaz. Bunu milletimiz de tasvip etmez.
Sizin savunmanız var, itiraz mekanizmaları var, kararların verildiği anda başvuracağınız başka yollar var.
Burada özellikle yargının yürüttüğü soruşturmalar üzerinden bir mağduriyet algısı oluşturup, 'beni engellemek istiyorlar' gibi bir durumun içerisine giriyor. Hep birlikte görüyoruz; o aday adaylığı toplantılarındaki kullandığı ifadeler kabul edilebilir ifadeler değil.
ADALET ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR...
Adaletin hızlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet hizmetleri sınıfı gerekli. Şimdi infaz koruma memurlarımız da güvenlik hizmetleri sınıfı olsun istiyor. Onlar da birçok riskli görev yapıyorlar. Adalet hizmetleri sınıfının oluşturulmasıyla ilgili hususu Yargı Reformu Strateji Belgemize koyduk hedef olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuyla paylaştı. Bu konudaki yasal düzenlemeyi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde belli bir takvim içerisinde onu hayata geçireceğiz.
"ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE MEYVESİNİ VERECEK"
Bizim şu anda yargıyla ilgili üzerinde en çok durduğumuz konu; bazı dava türlerinde yargının gecikmesinin önlenmesi.
İstinafta özellikle bir yoğunlaşma söz konusu. İstinafta bazı daireler, iş hukukuyla ilgili daireler, kira davaları ve boşanma aile hukukundan doğan davalar… Son bir yıl içerisinde yaklaşık 3 bine yakın yeni mahkeme açtık. İstinaf'ta 100'e yakın yeni daire kurulmasını sağladık.
Geçen yıl yargı teşkilatımız savcılıklar da dahil 13 milyon 900 bin karar verdi. Devreden dosya 11 milyon oldu.
Bir önceki yıl yani 2023'te de 12 milyon karar vermişti. Devreden yine 11 milyon oldu. Elimizde biriken bir dosya yükü var. Ama çıkan kararın her yıl 1 milyon arttığını görüyoruz.
Bu tabii hakim sayısının artmasından kaynaklı. Hakim savcı sayımızı 25 bine çıkardık.
Hakim savcıların daha güçlü yetişmeleri anlamında Hakim Savcı Yardımcılığı Sistemi'ne geçtik. 2 yıllık adaylık yerine 3 yıllık yardımcılık sistemine geçtik. Hukuk mesleklerine giriş sınavı da yine kaliteyi getirecek. Hukuk fakültelerindeki kontenjanı başarı sıralamasını 100 bine çektik, bu sene uygulanacak.
Tüm bunlar hem kaliteyi artıran hem de yargının hızlandırılmasını sağlayan çalışmalar. Bu çalışmalarımızın tamamı önümüzdeki süreçte meyvesini verecek.