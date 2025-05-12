1 EKİM 2024: MHP LİDERİ BAHÇELİ DEM PARTİLİ BAKIRHAN İLE EL SIKIŞTI
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli TBMM'nin açılışının yapıldığı 1 Ekim'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile el sıkıştı.
Adım adım Terörsüz Türkiye süreci!
15 EKİM 2024: BAHÇELİ'DEN TARİHİ ÇAĞRI!
MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Ekim'deki partisinin grup toplantısında ise tarihi bir çağrıya imza attı. Terörün bitirilme çağrısını ilk kez dile getiren Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı.
Adım adım Terörsüz Türkiye süreci!
30 EKİM 2024: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DESTEK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili ilk açıklamayı 30 Ekim'de gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye açıklamasına destek vererek "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik" ifadelerine yer verdi.
Adım adım Terörsüz Türkiye süreci!
28 ARALIK 2024: İMRALI İLE İLK GÖRÜŞME
DEM Parti, Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta teröristbaşı Öcalan'ın tutulduğu İmralı Cezaevin'ne giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyet, sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. AK Parti başta olmak üzere Meclis'teki partilerle de görüşmeler gerçekleştirdi.
Adım adım Terörsüz Türkiye süreci!
27 ŞUBAT 2025: İMRALI'DAN 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI
27 Şubat'ta İmralı'da gerçekleşen üçüncü görüşmenin ardından teröristbaşı Öcalan'dan PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.
Adım adım Terörsüz Türkiye süreci!
10 NİSAN 2025: BAŞKAN ERDOĞAN İMRALI HEYETİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. 21 Nisan'da Sırrı Süreyya Önder'in yer alamadığı DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti. 24 Nisan'da, DEM Partili yetkililer Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.
Adım adım Terörsüz Türkiye süreci!
9 MAYIS 2025: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KONGRESİNİ TOPLADIĞINI DUYURDU Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını açıkladı. Terör örgütünden yapılan açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" ifadeleri kullanıldı.
12 MAYIS 2025: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAH BIRAKTI 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılan kongrenin ardından terör örgütü PKK, silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı.