Adım adım Terörsüz Türkiye süreci!

30 EKİM 2024: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DESTEK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili ilk açıklamayı 30 Ekim'de gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye açıklamasına destek vererek "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik" ifadelerine yer verdi.