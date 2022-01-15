Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni Erdoğan açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Toplu açılış için Aydın'da bulunan Erdoğan, Valilik tarafından Türkiye'de demokrasi mücadelesinin sembolü merhum Başbakan Menderes'in hatırasının yaşatılması amacıyla yapılan müzenin açılışına katıldı.
Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:37
Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:40
Müzede gezip, incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile yapılan müze, Menderes'in hasretini belirttiği Çine Çayı'nın kenarına inşa edildi.
Menderes'in eseri olan köprü, doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer alan müze, 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan, ailevi Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapıldı.
Müzenin giriş kapısının önünde, Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı bulunuyor.
Müze, çağın teknoloji ve dijital dünyasına uyumlu, yeni neslin ilgisini çekecek şekilde yenilikçi bir müze anlayışıyla kurgulandı.
Modern, dijital öğeleri içeren, interaktif ve ziyaretçiyi dönemin atmosferi içine çekebilecek unsurlarla desteklenen müzede, Menderes'e ait özel eşyalara, fotoğraflara ve belgelere de yer verildi.