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Haberler Galeri AK Parti 22 yaşında! Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı

AK Parti 22 yaşında! Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başararak, 21 yılı geride bıraktı.Vesayet odakları ile bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerine, kapatma davası ve darbe girişimlerine maruz kalan AK Parti, engellere rağmen 21 yıla çok sayıda seçim başarısı sığdırdı. Yerel seçimler için il ve ilçe teşkilatlarında kadrolarını yenilemeye devam eden AK Parti, parti ana kademesinde yapılacak değişiklikler için 7 Ekim 2023'te 4. Olağanüstü Büyük Kongresini gerçekleştirecek.

AA

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 16:39 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 16:55

AK Parti 22 yaşında! Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı. Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. Böylece AK Parti'nin 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı, seçim zaferleriyle dolu siyaset yolculuğu başladı.

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AK Parti 22 yaşında! Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı

AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra "Tek başına, iş başına" sloganıyla, siyasi yasaklı lideri Erdoğan'dan mahrum girdiği 3 Kasım 2002'deki genel seçimden yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

AK Parti 22 yaşında! Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı

SİYASET YOLU AÇILDI

Genel Başkan Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle siyasi yasağının kalkmasının ardından, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı.

Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin istifasının ardından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hükümeti kurma görevini verdiği Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

AK Parti 22 yaşında! Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı

YENİ SEÇİMLER YENİ BAŞARILAR

AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi. AK Parti aldığı yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve böylece 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı.

2007'deki genel seçimlerde ise yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı.

AK Parti 22 yaşında! Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı

İKTİDAR PARTİSİNE KAPATMA DAVASI

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesine sunuldu.

Yüksek Mahkemenin iddianameyi 31 Mart 2008'de kabul etmesiyle AK Parti için yeni bir süreç başladı. Siyasi tarihe "Google iddianamesi" olarak geçen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı.

5 üye kapatmaya karşı çıkarken, 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Anayasa'da öngörülen nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedildi.

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