AK Parti 22 yaşında! Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başararak, 21 yılı geride bıraktı.Vesayet odakları ile bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerine, kapatma davası ve darbe girişimlerine maruz kalan AK Parti, engellere rağmen 21 yıla çok sayıda seçim başarısı sığdırdı. Yerel seçimler için il ve ilçe teşkilatlarında kadrolarını yenilemeye devam eden AK Parti, parti ana kademesinde yapılacak değişiklikler için 7 Ekim 2023'te 4. Olağanüstü Büyük Kongresini gerçekleştirecek.