AK Parti iktidarının 22. yılı! Zaferlerle dolu yolculuk
14 Ağustos 2001'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 15 ay sonra girdiği seçimlerden iktidar olarak çıktı. Girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti, 22 yılda pek çok alanda önemli başarılara imza attı.
22 yıl önce bugün 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nde iktidara gelen AK Parti, Türkiye'nin siyasi sahnesine yeni bir yön kazandırdı.
Halkın güçlü desteğiyle tek başına iktidara gelen AK Parti, her seçimde zaferle çıkarak siyasi tarihe damga vurdu. "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle yola çıkan AK Parti, Türkiye'yi pek çok alanda dönüştürerek büyük bir değişim hareketinin mimarı oldu.
Türkiye'yi dolaşan, il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine çıktı.
AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yüzde 34,28 oy alarak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.
Erdoğan liderliğinde yol almaya devam eden AK Parti, kesintisiz iktidar sürecinde 22. yılına girdi.
27 Nisan 2007'de verilen e-muhtıra, 2008'de açılan kapatma davası, 17-25 Aralık yargı operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi...
15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ'cülerin hain darbe girişimi halkın kararlılığıyla bastırıldı; milyonlar, meydanlarda eşsiz bir demokrasi ve dayanışma örneği gösterdi. Türk demokrasisi, bu direnişle tüm dünyaya örnek teşkil etti.
BİR DEVRİN SONU VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ
AK Parti iktidarının getirdiği en köklü değişimlerden biri, 2007 referandumuyla Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi oldu. Bu dönüşüm, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk halkoyuyla seçilen Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesiyle taçlandı.
Erdoğan'ın göreve gelmesiyle birlikte halkın iradesinin devletin en üst makamında temsil edilmesi sağlandı. Türkiye, siyasi tarihinde bir dönemi kapatıp, doğrudan milletin iradesine dayanan yeni bir yönetim anlayışına adım attı.
AK Parti, dış politikada yalnızca Türkiye'nin çıkarlarını korumakla kalmayıp, adaletsizlikle karşı karşıya kalan toplumların haklarını da savunmayı hedefledi.
Ortadoğu'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada Türkiye, diplomatik girişimlerle ve insani yardımlarla önemli bir rol üstlendi.Türkiye, uluslararası platformlarda güçlü bir duruş sergileyerek, zulme uğrayan halkların sesi oldu ve küresel arenada saygın bir aktör konumuna yükseldi.
TÜRKİYE KALKINMA HAMLESİYLE ÇAĞ ATLADI AK Parti'nin iktidar sürecinde kalkınma ve altyapı projelerine verilen önem, Türkiye'yi yeniden inşa etmeye yönelik büyük bir adım oldu. Ülkenin dört bir yanında duble yollar inşa edilerek ulaşım ağı genişletildi, sağlık sistemini güçlendiren şehir hastaneleri kuruldu ve modern havaalanları hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili milletin hizmetine sunulurken, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönemeç oldu.
YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSELİŞİ AK Parti'nin savunma sanayiine verdiği stratejik önem, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde bağımsızlığını artırmada bir dönüm noktası yarattı. Yerli İHA ve SİHA'lar, terörle mücadelede kritik bir rol üstlenirken, dünya çapında dikkat çeken başarılar elde etti. Savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 70'in üzerine çıkarak, Türkiye'yi kendi güvenliğini sağlamada bağımsız bir konuma taşıdı ve uluslararası arenada rekabet edebilen bir güç haline getirdi.
SARSILMAZ BİR DİRENİŞ VE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM HİKAYESİ AK Parti, 3 Kasım 2002'de başlayan iktidar yolculuğunda yalnızca siyasi başarılara değil aynı zamanda kapsamlı bir dönüşüm sürecine de imza attı. E-muhtıradan darbe girişimlerine, kapatma davalarından kumpas operasyonlarına kadar sayısız zorluğa karşı halkın desteğiyle dimdik ayakta kaldı. Türkiye'yi dönüştüren reformlar ve projelerle toplumun her kesiminden güçlü bir destek bulan AK Parti, 22 yıllık süreçte Türk siyasi tarihine kalıcı bir iz bıraktı.
DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA GÖRE POZİSYON ALDI Aynı zamanda AK Parti, yıllar içinde kadrolarını yenileyerek ve dinamizmini koruyarak siyasi arenada güçlü bir konum elde etti. Sürekli olarak değişen ihtiyaçlara ve ülke gündemine göre revizyonlara giderek, vizyonunu genişletme noktasında önemli adımlar attı. Eğitimden sağlığa, altyapıdan savunma sanayine kadar pek çok alanda hayata geçirdiği projelerle sadece bugünü değil geleceği de şekillendirdi.