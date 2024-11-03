AK Parti iktidarının 22. yılı! Zaferlerle dolu yolculuk

BİR DEVRİN SONU VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

AK Parti iktidarının getirdiği en köklü değişimlerden biri, 2007 referandumuyla Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi oldu. Bu dönüşüm, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk halkoyuyla seçilen Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesiyle taçlandı.

Erdoğan'ın göreve gelmesiyle birlikte halkın iradesinin devletin en üst makamında temsil edilmesi sağlandı. Türkiye, siyasi tarihinde bir dönemi kapatıp, doğrudan milletin iradesine dayanan yeni bir yönetim anlayışına adım attı.