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Haberler Galeri AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu... İşte adayların tam listesi

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu... İşte adayların tam listesi

Son dakika İzmir haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu açıklamıştı. Bugün Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında ise ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti'nin İzmir'de Urla, Buca, Menemen, Karabağlar, Bornova, Bergama, Karşıyaka, Konak, Bayraklı , Çeşme, Selçuk, diğer ilçelerin belediye başkan adayları kimler oldu? İşte AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının memleketi, yaşı, siyasi kariyeri...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 17:17

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu... İşte adayların tam listesi

Son dakika İzmir haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Ocak Perşembe günü AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Hamza Dağ olduğunu açıklamıştı. Başkan Erdoğan bugün de AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı. Peki İzmir'de AK Parti'nin belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti'nin Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla belediye başkan adaylarının tam listesi...

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