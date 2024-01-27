AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu... İşte adayların tam listesi

Son dakika İzmir haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu açıklamıştı. Bugün Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında ise ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti'nin İzmir'de Urla, Buca, Menemen, Karabağlar, Bornova, Bergama, Karşıyaka, Konak, Bayraklı , Çeşme, Selçuk, diğer ilçelerin belediye başkan adayları kimler oldu? İşte AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının memleketi, yaşı, siyasi kariyeri...