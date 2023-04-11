AK Parti seçim beyannamesi açıklandı! İşte detaylar

İşte AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesi:
AFETLERE KARŞI RİSK ve KRİZ YÖNETİMİ
1. AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ TÜRKİYE
Ülkemizi bütüncül bir afet hazırlığı ve yönetimi sistemine kavuşturmak için hayata geçireceğimiz Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile;
• Ülkemiz, yaşanması muhtemel tüm afetlere karşı hazır hale getirilecek,
• Yaşanabilecek afetlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için
gerekli tüm önlemler alınacak,
• Deprem, sel, yangın ve heyelan gibi doğal afetlere karşı önlemler her
alanda öncelikli hale gelecek,
• Afet sonrası oluşabilecek sosyolojik, ekonomik, demografik, pandemik ve güvenlik problemlerini de kapsayan, afet öncesi, esnası ve sonrasını da içeren bir anlayışla bütüncül bir risk yönetimi hedeflenecektir.
ASRIN FELAKETİ
• Depremden etkilenen şehirlerimizi; altyapısı, okulları, camileri, hastaneleri, çarşıları, parkları, spor alanları gibi sosyal donatılarıyla bütüncül bir bakış açısıyla, «Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı» anlayışıyla yeniden inşa edeceğiz.
• 650 bin konutun yapımını bir yılda önemli ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz.
• Fay haritalarını dikkate alarak yerleşim merkezlerini ovalardan yamaçlara doğru kaydırıyoruz.
• Zemin iyileştirme, izolatörlü ve çelik konstrüksiyonlu yapı ve yeni teknoloji ile radye temel, tünel kalıp sistemiyle binalarımızı en sağlam zeminlerde inşa edeceğiz.
• Kurduğumuz Afet Yeniden İmar Fonunu alternatif kaynaklarla güçlendireceğiz.
• Deprem bölgesinde bütüncül bir Ekonomik Rehabilitasyon Programı ve Kalkınma Hamlesini hayata geçireceğiz.