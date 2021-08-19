AK Partili Vekilden Soyer ve CHP'li vekillere 'kredi onayı' cevabı

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, evleri yıkılan veya hasar alan depremzedeler yeni evlerini inşa etmek için Dünya Bankası'ndan sağlandığı öne sürülen 340 milyon dolarlık kredi anlaşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermediğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve CHP'li vekillerin açıklamalarına yanıt verdi. Nasır, "Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandı diyerek yalan söylenmesini anlayabilmek mümkün değil, zaten bir belediyenin Hazine garantili bir kredi alarak kafasına göre kullanması diye bir uygulama yoktur" dedi.