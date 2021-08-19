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AK Partili Vekilden Soyer ve CHP'li vekillere 'kredi onayı' cevabı
AK Partili Vekilden Soyer ve CHP'li vekillere 'kredi onayı' cevabı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve CHP'li vekillerin "Biz sözleşme imzaladık, Cumhurbaşkanı onay vermedi" yalanlarına AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'dan cevap geldi. Nasır, "Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandı diyerek yalan söylenmesini anlayabilmek mümkün değil, zaten bir belediyenin Hazine garantili bir kredi alarak kafasına göre kullanması diye bir uygulama yoktur" dedi.
Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:59
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 17:04
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, evleri yıkılan veya hasar alan depremzedeler yeni evlerini inşa etmek için Dünya Bankası'ndan sağlandığı öne sürülen 340 milyon dolarlık kredi anlaşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermediğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve CHP'li vekillerin açıklamalarına yanıt verdi. Nasır, "Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandı diyerek yalan söylenmesini anlayabilmek mümkün değil, zaten bir belediyenin Hazine garantili bir kredi alarak kafasına göre kullanması diye bir uygulama yoktur" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, bir otelde düzenlediği basın toplantısında İzmir'deki deprem gerçeği ve kentsel dönüşümün geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde başlatılması için İzmir'in ilçelerinin tamamında bölgesiyle ada bazında emsal artışlı bütüncül plan tadilatı yapılması gerektiğini dile getirdi.
Muhalefet tarafından İzmir için alınan 330- 340 milyon dolarlık kredinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Milletvekili Nasır, "'Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandı' diyerek yalan söylenmesini anlayabilmek mümkün değil,
Zaten bir belediyenin Hazine garantili bir kredi alarak kafasına göre kullanması diye bir uygulama yoktur. Altyapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün Dünya Bankası'ndan 4 yıldır kredi talebi olduğu ancak henüz sonuçlanmadığını biliyoruz. Sonuçlansa bile gelecek krediyle ilgili amacına uygun şekilde illere göre bakanlıkça kontrollü şekilde kullanılır" dedi.
İDDİALARA YANIT VERDİ
"Depremzedeler Derneği'nde gündeme gelen, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Tunç Soyer'in Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandığını ancak Cumhurbaşkanı'nın onaylamadığına ilişkin iddialar var" diyen Nasır, şöyle devam etti:
"Konuyla ilgili TBMM'de soru önergesi verdim. Soru önergesinin basına yansımasıyla, Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouamen, 'İzmir depremi sonrası Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Acil Yeniden İnşa Projesi için henüz bir kredi anlaşması imzalanmamıştır' açıklaması yaptı.