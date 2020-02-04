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Akredite büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti. Aynı anda güven mektubu sunan elçiler takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 17:26
Akredite büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Ankara'nın Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Akredite büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Esvatini Büyükelçisi Sibusisiwe Mngomezulu, Mozambik Büyükelçisi Cesar Francisco De Gouveia Junior, Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Nepal Büyükelçisi Sewa Lamsal Adhikari, Togo Büyükelçisi Komi Bayadze Dagoh ve Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Akredite büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerin Erdoğan'a güven mektubu takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çekildi.

Akredite büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan Erdoğan'ın büyükelçileri kabulünde renkli anlar da yaşandı.

Akredite büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
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