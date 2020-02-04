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Akredite büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti. Aynı anda güven mektubu sunan elçiler takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 17:26
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Ankara'nın Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.